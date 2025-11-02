Duo überrascht bei "Schlag den Star" mit "größtem Comeback, dass es je gegeben hat"

München/Köln - In der ProSieben-Show "Schlag den Star" traten am Samstagabend die "Bratwurst und Baklava"-Comedians Bastian Bielendorfer (41) und Özcan Coşar (44) gegen Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster (30) von der "heute-show" an.

Lutz van der Horst (50, v.l.n.r.) und Fabian Köster (30) trafen auf Özcan Coşar (44) und Bastian Bielendorfer (41). © Joyn / Steffen Z. Wolff

Moderator Matthias Opdenhövel (55) prognostizierte eine "Körperklaus-WM" und bekam von van der Horst Recht, der gleich beim ersten Spiel stöhnte: "Ich hasse es. Ich würde jetzt ausscheiden wollen".

Tatsächlich hatten die "heute"-Jungs so gar keinen Erfolg. Für Bielendorfer und Coşar schien sich die Erfahrung auszuzahlen, schließlich hatten sie die Show 2023 schon gegen The BossHoss gewonnen.

Um Mitternacht stand es dramatische 45:0 für "Bratwurst und Baklava". Doch beim Spiel "Pärchenzaun" klappte endlich die Wende.

Köster und van der Horst ergatterten ihren ersten Punkt, was bei Kommentator Ron Ringguth (59) Begeisterung auslöste: "Das ist das Wunder von Köln! Jetzt geht die Show erst richtig los."