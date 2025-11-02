Duo überrascht bei "Schlag den Star" mit "größtem Comeback, dass es je gegeben hat"
München/Köln - In der ProSieben-Show "Schlag den Star" traten am Samstagabend die "Bratwurst und Baklava"-Comedians Bastian Bielendorfer (41) und Özcan Coşar (44) gegen Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster (30) von der "heute-show" an.
Moderator Matthias Opdenhövel (55) prognostizierte eine "Körperklaus-WM" und bekam von van der Horst Recht, der gleich beim ersten Spiel stöhnte: "Ich hasse es. Ich würde jetzt ausscheiden wollen".
Tatsächlich hatten die "heute"-Jungs so gar keinen Erfolg. Für Bielendorfer und Coşar schien sich die Erfahrung auszuzahlen, schließlich hatten sie die Show 2023 schon gegen The BossHoss gewonnen.
Um Mitternacht stand es dramatische 45:0 für "Bratwurst und Baklava". Doch beim Spiel "Pärchenzaun" klappte endlich die Wende.
Köster und van der Horst ergatterten ihren ersten Punkt, was bei Kommentator Ron Ringguth (59) Begeisterung auslöste: "Das ist das Wunder von Köln! Jetzt geht die Show erst richtig los."
Lutz van der Horst und Fabian Köster gelingt das "Wunder von Köln"
Und tatsächlich: Plötzlich gewannen Köster und van der Horst ein Spiel nach dem anderen. Das Duo holte auf, das finale Spiel "Lochball" wird zum wahren Nervenkrimi. Um kurz vor 2 Uhr in der Nacht standen die Sieger fest: Lutz van der Horst und Fabian Köste schnappten sich die 100.000 Euro. "Das ist das größte Comeback, dass es je bei 'Schlag den Star' gegeben hat", war Moderator Opdenhövel völlig baff.
Mit diesem fulminanten Abschluss verabschiedet sich die Show wieder aus dem Programm, denn ab nächsten Samstag läuft die neue Staffel "The Masked Singer" um 20.15 Uhr auf ProSieben.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn / Steffen Z. Wolff, ProSieben/Willi Weber