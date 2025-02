21.02.2025 07:48 861 Leinen los! Das Riverboat legt mit großer Star-Power ab

Das "Riverboat" hat am Freitagabend wie immer eine große Bandbreite an Promis mit an Bord.

Von Annika Rank

Leipzig - Das "Riverboat" hat am Freitagabend wie immer eine große Bandbreite an Promis mit an Bord. Katja Burkard (59) ist am Freitag im "Riverboat" zu Gast. © Rolf Vennenbernd/dpa Moderatorin Kim Fisher (55) wird in der neuen Folge von ihrem Kollegen Wolfgang Lippert (73) unterstützt. Gemeinsam wollen sie den Gästen das ein oder andere Geheimnis entlocken. Immer für das ein oder andere schlüpfrige Gespräch aufgelegt dürfte wohl vor allem RTL-Moderatorin Katja Burkard (59) sein, die nur selten ein Blatt vor den Mund nimmt. So auch in ihrem frisch im Februar erschienenen Buch "60 ist das neue 60: Und warum es überhaupt nicht wehtut - Weshalb die Midlife-Crisis nur etwas für Jüngere ist", in dem Burkard mit altbekannten Mythen und Vorurteilen übers Älterwerden aufräumt. Riverboat Tränen bei "Wochenshow"-Star Marco Rima im Riverboat: "Das rührt mich" Wie das Leben jenseits der 60 ist, kann vielleicht auch Nino de Angelo gut beantworten: Der 61-Jährige wird nämlich auf einem der Talk-Sitze Platz nehmen. Dabei wird es aber wohl vor allem um sein neues Album "Irgendwann im Leben" sowie die baldige Hochzeit mit seiner Freundin Simone Lux (49) gehen. Nino de Angelo (61) ist mit neuer Musik am Start. © PR/Heiko Roith Weitere Gäste in der neuen "Riverboat"-Sendung: Schauspieler Ingo Naujoks (62, "Morden im Norden")

Schauspieler Sven Martinek (61, "Morden im Norden")

Schauspielerin Martina Eitner-Acheampong (64, "Rote Rosen")

Schauspielerin Teresa Weißbach (43, "Erzgebirgskrimi")

MDR-Moderatorin Olenka Pilz (36)

Tanztee-Organisatorin Hannelore Netzband

Das "Riverboat" läuft wie immer am Freitagabend ab 22 Uhr im MDR-Fernsehen.

Titelfoto: Montage Rolf Vennenbernd/dpa ; PR/Heiko Roith