Heute legt das Riverboat zum letzten Mal ab und diese Gäste sind dabei

Leipzig - Fans des MDR-"Riverboat" müssen jetzt stark sein: Am heutigen Freitag läuft die vorerst letzte Folge, denn Kim Fisher (54) und Co. haben sich eine Sommerpause verdient. Nichtsdestotrotz wird nicht mit prominenten Gästen gegeizt.

Die Band "The Firebirds" lässt es in diesem Jahr wieder richtig krachen und feiert ausgiebig Jubiläum. © Holm Helis

Auch ein musikalisches Highlight hat die Talkshow am Freitagabend zu bieten: Die Leipziger Rock'n'Roll-Kultband "The Firebirds" gibt sich die Ehre. Die einstige Schülerband ist mittlerweile nicht mehr nur in Sachsen, sondern deutschlandweit bekannt und begeht in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Das muss gefeiert werden, zuerst im Riverboat und kommende Woche bei ihrem eigenen Festival.

Und auf diese Gäste dürfen sich Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer außerdem freuen: