Leipziger Zoo-Direktor mit kontroverser Aussage: "Es gibt keine bessere Tierhaltung als im Zoo"

Leipzig - Seit mehr als 25 Jahren ist Prof. Dr. Jörg Junhold (62) schon Direktor im Leipziger Zoo, doch Zoos stehen schon lange wegen nicht artgerechter Tierhaltung in der Kritik. Viele Kritiker fordern sogar ihre Abschaffung, der 62-Jährige machte im MDR-" Riverboat " aber eine klare Ansage.

Im MDR "Riverboat" erzählte Prof. Dr. Jörg Junhold Geschichten von einigen Tiere im Zoo. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Es gibt in Deutschland keine bessere Tierhaltung als Tierhaltung im Zoo", sagte er deutlich.

Kritiker könne er nicht verstehen, denn "die meisten beschäftigen sich gar nicht richtig mit uns", so Junhold. Er erklärte, dass die Tiere umsorgt werden von ausgebildeten Tierpflegern, Ärzten und Biologen und viel in ihre Haltung, Ernährung und Gesundheit investiert werden würde.

"Ich kann alle Kritiker nur einladen, kommt zu uns und wir können euch zeigen, dass es allen Tieren gut geht", stellte der 62-Jährige klar.

Wie weit die Fürsorge für die Tiere geht, wurde am Beispiel der Koalas erklärt. Bei Schkeuditz in der Nähe von Leipzig wurde extra eine Eukalyptus-Farm erbaut, wo mehr als 20 verschiedene Sorten wachsen. Die australischen Beuteltiere ernähren sich nur davon und sind auch äußert wählerisch.

Dass dieses Wissen über bestimmte Tierarten verbreitet wird, sei auch eine Aufgabe von Zoos. Junhold erklärte, dass sie einen gesellschaftlichen Auftrag haben und sich dafür einsetzen, dass die natürlichen Lebensräume erhalten bleiben.