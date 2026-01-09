Nach herben Rückschlägen: Leipziger Zoodirektor plant Großes für 2026

Leipzig - 2025 ist vorüber, und Direktor Prof. Dr. Jörg Junhold (61) zieht ein Fazit über ein sehr durchwachsenes Jahr im Leipziger Zoo , mit einigen harten Rückschlägen - aber auch wichtigen Erfolgen, an die dieses Jahr angeknüpft werden soll.

Zoodirektor Prof. Dr. Jörg Junhold (61) lud am Dienstagabend zu einem Jahresrückblick und Ausblick ins Jahr 2026 ein. © Silvio Bürger

"Es war ein sehr forderndes Jahr", beginnt Junhold seinen Rückblick am Dienstagabend im Entdeckerhaus "Arche".

Wieder konnte der Zoo viele neue Geburten verzeichnen, endlich das sanierte Terrarium eröffnen und viele Tiere, vor allem Hamster (178 Stück), auswildern.

Doch auch Rückschläge trafen den "Zoo der Zukunft" schwer. Erst Ende des Jahres brach die Vogelgrippe aus, woraufhin alle Pelikane getötet werden mussten.

Noch immer müsse man im Zusammenhang damit Auflagen und Beschränkungen erfüllen. Doch das könnte bald ein Ende haben. "Wir sind dabei, uns freizutesten", bestätigt Jörg Junhold.



Bereits im Dezember wurden die Besucher über erneute Preiserhöhungen ab 2026 informiert. Doch diese seien unumgänglich gewesen. Neben den steigenden Kosten für Personal, Wasser, Strom und Verpflegung der Tiere sind es vor allem die umfangreichen Sanierungsarbeiten, die viel Geld kosten.

Ob sich das gelohnt hat, könnt Ihr schon ab dem Frühjahr begutachten. Dann sollen "Amazonien" und das "Loriversum" eröffnet werden. Die beiden Großvolieren gehören zu dem Bauprojekt "Asiatische Inselwelten".