Martin Rütter kritisiert alltagsferne Lehrpläne: "Quatsch, was die Kinder in der Schule lernen"

Martin Rütter (54) war am Freitagabend zu Gast im Riverboat. (Archivbild) © Maja Hitij/dpa

Der Hundeexperte nahm am Freitagabend nicht zum ersten Mal in einem der Sessel im Leipziger MDR-Studio Platz - war er doch bereits in der Talkshow zu Gast.

Dieses Mal erzählte der gebürtige Duisburger auch von seiner Schulzeit: So sei er zweimal sitzen geblieben und mehrfach von der Schule geflogen - studierte am Ende aber sogar.

"Der einzige Grund, warum ich dann hinterher Abitur gemacht habe, war, weil ich total besessen davon war, dieses Sportstudium zu machen, also da kam plötzlich eine Motivation rein. Vorher war alles so: 'Wozu brauche ich das?'", schilderte Rütter.

Probleme bei Unterrichtsinhalten beobachte der Familienvater aber auch aktuell: "Machen wir uns nichts vor, es ja heute noch so und ich sehe das bei meinen Kindern, dass die Kurvendiskussion lernen - ich glaube nicht, dass die jemals mit einer Kurve diskutieren werden später. Das ist Quatsch, was die Kinder in der Schule lernen."