"Mit Zunge": Bei diesem Kuss mit Hollywood-Star wurde Thomas Heinze ganz heiß

Thomas Heinze (61) war in der neuesten "Riverboat"-Sendung zu Gast. © Gerald Matzka/dpa

Wie der 61-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (55) erzählte, war er gemeinsam mit Regisseur Sönke Wortmann (65) Anfang der 90er-Jahre nach Los Angeles geflogen, um dort eine amerikanische Schauspielerin für den Film "Mr. Bluesman" zu casten.

"Ich war da zum Anspielen dabei, also um die Konstellationen auszuprobieren und zu gucken, ob es passt", so Heinze. Und so kam es, dass er mit einer damals noch unbekannten Sandra Bullock (60) eine Szene improvisieren musste.

Die einzigen Vorgaben: Er war ihr italienischer Freund, den sie nach langer Zeit endlich wieder in die Arme schließen durfte: "Und da kam es natürlich zu einem Wiedersehenskuss."

Und der hatte es in sich, wie Heinze weiter ausführte: "Sandra Bullock nahm meinen Kopf und küsste mich... mit Zunge! Mir wurde ganz heiß." Die Rolle hatte Bullock am Ende nicht ergattern können, dafür war sie aber wohl zumindest stark im Gedächtnis geblieben.