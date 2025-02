Nach Zerfall der Kelly Family - Jimmy Kelly über verrückte Zeit als Straßenmusiker: "Du bist völlig nackt"

Jimmy Kelly (53) griff im Riverboat tiefgründige Themen auf. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Ja, ich habe mich geschämt, aber ich war auch stolz", erzählte der 53-Jährige in der MDR-Talkshow. "Dann stehst du da, warst vorher auf großen Bühnen und mit Ende 40 bist du wieder allein. Da schämst du dich, das ist menschlich. Doch da musst du drüber hinwegkommen."

Diese Rückkehr zu seinen Wurzeln als Straßenmusiker sei damals "extrem therapeutisch" für ihn gewesen: "Du bist völlig nackt und gleich wie der andere." Ein Beispiel ganz genau dafür habe er 2008 in Leipzig erlebt, wie Jimmy weiter ausführte.

Damals hatte sich ein Mann im Business-Anzug zu ihm gestellt und ihm ganz allein zugehört, während er bitterlich geweint hatte. Als Jimmy ihn 15 Minuten später dann schließlich gefragt hatte, ob es ihm gut gehe, hatte er ihm seine Lebensgeschichte erzählt.

Am 3. Oktober 1990, dem Tag der Wiedervereinigung, hatte der Mann demnach dem Auftritt der Kelly Family in der Leipziger Innenstadt gelauscht - gemeinsam mit seinen zwei Töchtern und seiner Frau: "Es war ein riesiger Elan in der Stadt, und ihr spielt Lieder von Freiheit, Träumen und Liebe. Und wir waren so: Wow, jetzt können wir träumen und unser Leben so gestalten, wie wir wollen.'"