Adel Tawil im Riverboat: So schlimm war der erste Auftritt ohne seine Ich + Ich-Partnerin

Leipzig - In der neuen " Riverboat "-Folge plauderten die Moderatoren Kim Fisher (53) und Wolfgang Lippert (70) mit Sänger Adel Tawil (44) über das wohl schwierigste Konzert seiner Karriere.

Das Label entschied: Ja! Und damit stand fest, dass der damals noch nicht mal 30 Jahre alte Musiker die Ich + Ich-Tour alleine machen musste, ohne Annette an seiner Seite. Seine erste Reaktion: "Auf gar keinen Fall!"

2004 veröffentlichten die beiden ihr erstes gemeinsames Album, danach ging es auf Tournee. Hierbei lief allerdings so einiges schief, wie Adel im "Riverboat" verriet. Und zwar tatsächlich so viel, dass Annette danach verkündete: "Ich mach das nicht mehr."

Seit Jahrzehnten steht Adel Tawil schon auf der Bühne - mal als Solo-Künstler, mal als Teil einer Gruppe. So feierte er viele seiner größten Erfolge ("Vom selben Stern", "So soll es bleiben") zusammen mit Annette Humpe (72) als das Pop-Duo Ich + Ich.

Im Haus Auensee in Leipzig und bei den nachfolgenden Konzerten war Adel auf sich allein gestellt, Annette Humpe (72) war nicht mit dabei. (Archivbild aus 2007) © Andreas Weihs

Im Endeffekt sei ihm dann allerdings keine andere Wahl geblieben, sodass er sein erstes Solo-Konzert in Leipzig im Haus Auensee antreten musste. Bereits beim Blick ins Publikum sei ihm dann das Herz in die Hose gerutscht: "In den ersten Reihen standen erstmal die Annette-Fans." Als er schließlich auf die Bühne kam, herrschte maximale Verwirrung unter den Zuschauern.

Anstatt sie über das Lampenfieber und die daraus resultierende Abwesenheit seiner Duo-Partnerin aufzuklären, brachte Adel allerdings kaum ein Wort raus, gerade mal für "Guten Abend" und "Tschüss" hatte es gereicht, wie er sich im "Riverboat" zurückerinnerte.

"Man hat mir danach gesagt, es war so, als wäre hinten so ein Besenstiel an meinem Rücken festgemacht worden", lachte er über seine steife Körperhaltung bei dem Auftritt. Inzwischen ist es für ihn aber natürlich kein Problem mehr, alleine auf der Bühne zu stehen und Konzerte zu spielen.

Die komplette "Riverboat"-Folge vom Freitagabend seht Ihr in der MDR-Mediathek.