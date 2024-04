Linda Feller übers Rauchen: "Meine Ärztin ist fast ausgeflippt"

Leipzig/Dresden - 40 Jahre Bühne - 40 Alben: Aus Anlass dieser Jubiläen war Country-Lady Linda Feller (57) zu Gast in der MDR-Talkshow " Riverboat ".

Country-Sängerin Linda Feller (57) jubelt: Seit 20 Jahren ist sie "rauchfrei". © Norbert Neumann

Dabei kam überraschend eine dritte runde Zahl zur Sprache: Die Dresdner Sängerin ist seit 20 Jahren Nichtraucher.

"Das ist mein schönstes Jubiläum, ich schwöre. Ich gebe zu, ich habe sehr, sehr viel geraucht", gesteht Linda Feller.

"Ich war bei einer HNO-Ärztin, die schaute mir in den Rachen und sagte: Ah, das sieht aber gut aus - du singst schon so lange", so die Musikerin.

Und fährt fort: "Ich fragte sie, ob sie das ironisch meinte, weil ich schon so lange rauchte. Sie ist dann fast ausgeflippt und schimpfte mit mir: Wie kannst du denn rauchen?"

Ihre Reaktion: "Da sagte ich mir innerlich: Lieber Gott, wenn du mir hilfst, eine Woche nicht zu rauchen, dann höre ich auf."

Hat geklappt!