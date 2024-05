Sächsischer Tatort-Star: "Herr Brambach, bei Ihnen brennt's!"

Schauspieler Martin Brambach (56) war am Freitag zu Gast im "Riverboat", um über seine Arbeit beim Tatort und seine Verbindung zu Dresden zu sprechen. © Patrick Pleul/dpa

"Sag mal, stimmt die Geschichte, dass du in einem Hotel in Dresden fast mal einen Brand gelegt hast?", sprach Moderatorin Kim Fisher (55) ihren Gast direkt auf die Geschichte an.

Brambach, gebürtiger Dresdner, wand sich kurz in seinem Sessel, als ob er selbst nicht allzu stolz auf das Erlebnis wäre, startete dann aber doch in bestem Sächsisch: "Nu joah, wir hatten so eine Woche Nachtdrehs, das ganze Team war in einem Hotel untergebracht und ich hatte ein Raucherzimmer."

Das alte Laster habe der Film- und Fernsehstar leider nicht abgelegt. Als die Filmcrew dann früh um 7 Uhr im Hotel ankam, habe er nicht schlafen können. "Um 10 Uhr hab ich immer noch nicht geschlafen. Da hab ich mir 'ne Zigarette angezündet."

Als er die ersten Züge nahm, habe bei ihm bereits das Telefon geklingelt: "'Herr Brambach, bei Ihnen brennt's!'" Im nächsten Moment habe jemand seine Tür geöffnet. "'Machen Sie die Zigarette aus! Ach, Mist, der Alarm ist raus!' Und dann kam der Feueralarm: 'Bitte verlassen Sie sofort Ihr Zimmer.'"

"Das ganze Team, die Leute, die gerade eingeschlafen waren, tapsten auf dem Flur." Der Schauspieler entschuldigte sich bei seinen Kollegen. Bis zum Mittag hatte er dann noch mit der Feuerwehr zu tun, bis diese den Alarm bei ihm ebenfalls ausgeschaltet hatte. "Ich saß da so in Unterhose. Gut, war ja selber schuld."