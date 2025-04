Inka Bause macht Wolfgang Lippert zur Sau: "Du hast jämmerlich versagt"

Leipzig - Sich zusammen an alte Zeiten zu erinnern, ist meist etwas Schönes. Das hat sich vermutlich auch Moderator Wolfgang Lippert (73) gedacht - bevor sein "Riverboat"-Gast Inka Bause (56) über ihre gemeinsame Vergangenheit vom Leder gezogen hat. Am Ende liegen sich beide natürlich trotzdem strahlend in den Armen.