09.03.2024 14:32 Riverboat: Plötzlich küssen sich Moderator Lippert und sein Promi-Gast!

Am Freitagabend kam es in der "Riverboat"-Sendung zu einem Kuss, den so wohl niemand erwartet hätte!

Von Annika Rank

Leipzig - Am Freitagabend kam es in der "Riverboat"-Sendung zu einem Kuss, den so wohl niemand erwartet hätte! Jan Sosniok (55, l.) und Wolfgang Lippert (72) sind derart gute Freunde, dass es auch mal ein Bussi gibt. © IMAGO / APress Eingeleitet wurde der Schmatzer von einem Gespräch zwischen Kim Fisher (54) und Promi-Gast Jan Sosniok (55), das sich um ihren Co-Moderator Wolfgang Lippert (72) drehte. "Ich weiß, dass du und der Wolfgang beste Freunde seid", begann die 54-Jährige mit einem vielsagenden Unterton in der Stimme. "Und ich habe was Neues gelernt: Nämlich, dass du Wolfgang immer küssen möchtest!" Sosniok trockene Antwort: "Das ist schon so ein Ding, das will Wolfgang auch ..." - "Ich halte still, weil ich kann mich einfach nicht wehren!", warf der angesprochene 72-Jährige dazwischen. Riverboat Das Warten hat ein Ende: Mit diesen Gästen legt das Riverboat heute ab! Kim Fisher wäre nicht Kim Fisher, wenn sie die beiden daraufhin nicht sofort zum Küssen aufgefordert hätte - ein Wunsch, den das Publikum und sogar Sosnioks Frau in der ersten Reihe lautstark und jubelnd unterstützten. Und tatsächlich: Ohne Zögern verpasste der Schauspieler seinem Kumpel Lippert einen Kuss auf die Lippen. "Es ist einfach ein Ritual zwischen uns", zuckte Sosniok dann mit den Schultern. "Er ist einer der wenigen Menschen, bei denen ich das mache. Vielleicht noch bei Matthias Killing ...". Eine wahre Bromance also! Die komplette "Riverboat"-Folge vom Freitagabend könnt Ihr in der MDR-Mediathek sehen.

