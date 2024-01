Wie Axel Bulthaupt wegen Lady Di zum Pferd wurde: "Hat mich angespornt und gepeitscht"

Der Moderator Axel Bulthaupt (57) war am Freitagabend im Riverboat zu Gast. © imago/Star-Media

"Ihr wart schon sehr experimentell unterwegs", wusste Talkshow-Gastgeberin Kim Fisher (54) am Freitagabend Bescheid. Wie richtig sie damit lag, sollte sich kurz darauf herausstellen.

"Ich erinnere mich an die Geschichte mit Lady Diana und ihrem Rittmeister, der Rothaarige, da gab's leider keine Bilder in der Redaktion von Brisant und was habt ihr gemacht, ihr Füchse?", wollte die 54-Jährige von ihrem Kollegen wissen.



"Diese Geschichte ging rum, es wurde also behauptet, Lady Diana hätte was mit ihrem Rittmeister, und ich habe dann gesagt: 'oh Kinners, das wäre ja toll, wenn wir da Filmaufnahmen von hätten' - gab's natürlich nicht", erinnerte sich der 57-Jährige sofort an das damalige Dilemma.

Doch dem TV-Mann sei eine Idee gekommen: "Dann habe ich gesagt, das könnten wir aber doch machen für so eine Moderation."