Martin Rütter über seine eigene Zukunft: "Will nicht enden wie Gottschalk oder Raab"

Leipzig - "Der Hundeprofi" Martin Rütter (55) macht Schluss und beendet in den nächsten Jahren seine Bühnenkarriere . Im MDR-"Riverboat" erklärte er, wieso er sich von diesem Teil seiner Geschichte verabschiedet.

Martin Rütters (55) Abschiedstour wird bis 2028 andauern. Danach soll endgültig Schluss sein. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Rütter tourt seit 25 Jahren und füllt bis heute die Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wieso hört er also auf?

"Ich habe die Shows gern gemacht, und das Gemeine ist: Das ist auch immer noch so. Ich bin nicht müde", stellte er auf Nachfrage von Moderator Joachim Llambi (61) klar.

"Ich finde es so charmant und luxuriös zu sagen 'Danke, das war's', wenn's noch richtig gut läuft", sagte Rütter. "Meine Sorge ist, den Punkt zu verpassen, wo die Leute noch sagen: Opppa erzählt nur noch von früher."

Er wolle "nicht enden wie Thomas Gottschalk (75) oder Stefan Raab (59)". Martin Rütter erinnerte sich positiv an alte "Wetten, dass..?"-Sendungen und freute sich auch über das Comeback von Raab, aber er gestand ein, dass es nicht mehr so toll ist wie früher.

Das will der Hundetrainer nicht für sich selbst. Außerdem möchte er sich um andere Themen intensiver kümmern. "Ich liebe, was ich mache, aber mein Fokus verschiebt sich gerade. Mein Fokus zurzeit liegt viel mehr auf Tierschutz", erklärte der 55-Jährige.