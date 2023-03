Schmusesänger, Modedesigner und eine echte Löwin: Das sind die Gäste im Riverboat!

Leipzig - Dieses Schiff hat ordentlich Bugwasser: Das MDR-Riverboat legt am Freitag mit einigen hochkarätigen Gästen in Leipzig an!

Kim Fisher (53) moderiert am Freitagabend wieder das Riverboat. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

An der Seite von Moderatorin Kim Fisher (52) ist erneut Kachelmann-Nachfolger Wolfgang Lippert (70). Diese Unterstützung kann die Riverboat-Frontfrau gut gebrauchen, denn die beiden haben es mit einigen Star-Gästen zu tun!

Mit dabei am Freitag ist Schmusesänger und Songwriter Adel Tawil (44). Der dürfte sein mittlerweile viertes Soloalbum "Spiegelbild" im Gepäck haben, welches just am Freitag in den Handel kommt.

Tawil verspricht ein düsteres und persönliches Werk, in dem er auch die Tiefs seiner vergangenen Jahre verarbeitet hat. Vielleicht gibt der 44-Jährige ja auch sogleich eine Kostprobe zum Besten?

Außerdem mit an Bord ist "Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams (51). Diese hatte jüngst verkündet, dass sie bei den aktuell laufenden Dreharbeiten für die 14. und 15. Staffel der beliebten Serie nicht involviert sei. Grund hierfür ist die Krebs-Erkrankung ihrer Mutter.

Vielleicht kann die Geschäftsfrau etwas Trost in der Talk-Runde finden?