Günther Maria Halmer im Riverboat über Hannelore Elsner (†76): Er spielte in ihrem letzten Film an ihrer Seite

Der Schauspieler Günther Maria Halmer ist seit 50 Jahren im Business - so wurde am Freitagabend im Leipziger Studio auch das Älter werden im Film-Geschäft zum Thema.

"Ich habe das ja leider schon erlebt, dass im Film, in dem ich gedreht habe, die Hannelore Elsner gestorben ist mitten in dem Film", erinnerte sich der 81-Jährige an die Arbeiten zu "Lang lebe die Königin" - Halmer spielte in dem Film ihren Lebensgefährten.

Moderator Klaus Brinkbäumer (57) hakte nach: "Wie haben Sie das erlebt? Das war ja tatsächlich mitten während der Dreharbeiten. Sie haben zusammen gearbeitet und Sie haben nichts gewusst."

"Vor allem Dingen hat man es ihr nicht angesehen", bestätigte der Talkshow-Gast und beschrieb die damalige Situation: "Was ich ganz unglaublich faszinierend fand: Sie muss in diesem Film sterben und muss in einem Sarg liegen. Das hat die gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken, hat sie das gespielt, Krebs hat sie da gespielt, hatte selbst den Krebs."