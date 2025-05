Schon wieder! Riverboat wochenlang aus dem Programm gestrichen

Kim Fisher (56) und ihre Co-Moderatoren gönnen sich eine dreiwöchige Pause. © MDR/Stephan Flad

Sowohl am Freitag als auch in den kommenden zwei Wochen gibt es keine neuen Folgen, sondern lediglich die "Klassiker", Zusammenschnitte aus alten Sendungen.

Der Grund ist nicht bekannt. Spekulieren könnte man aber über die mögliche große Konkurrenz anderer Sender: Am Freitag läuft am Abend das "Let's Dance"-Finale bei RTL, parallel das Relegations-Hinspiel zwischen Drittligist Saarbrücken und Zweitligist Braunschweig bei Sat.1.

So oder so, "Riverboat"-Fans gucken in die Röhre und müssen sich bis zum 13. Juni gedulden, um Kim Fisher (56) und Co. wieder mit neuen Gästen talken zu sehen.

Unter diesen sind dann unter anderem Steinmeier-Ehefrau Elke Büdenbender (63) und "Tatort"-Star Martin Brambach (57).