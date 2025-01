Setzt die Segel! Mit diesen Passagieren legt das Riverboat ab

Kim Fisher (55) und Wolfgang Lippert (72) führen gemeinsam durch den Abend. © MDR/Stephan Flad



Auch im Leipziger Studio zu Gast sein wird Schlagerstar Howard Carpendale (79) - ob er einen seiner erfolgreichsten Hits wie "Ti amo" performen wird? Man darf zumindest hoffen.



Sie ist eine Frau mit vielen Talenten: Unternehmerin, Schauspielerin und Fitness-Ikone Barbara Becker (58) wird am Freitagabend in einem der MDR-Studio-Sessel Platz nehmen.In der Öffentlichkeit bekannt wurde sie allerdings als Frau an der Seite von Boris Becker (57) - mit der Tennislegende verbindet die 58-Jährige nicht nur eine mehrjährige Ehe, sondern auch die beiden gemeinsamen Söhne Noah und Elias.Zwar ließ sich das Paar im Jahr 2001 scheiden, doch vielleicht hat der Talkshow-Gast ja noch unbekannte Geschichten über die Beziehung auf Lager? Schließlich gibt auch Lilly Becker - ebenfalls eine Ex-Frau des Tennisstars - im RTL-Dschungelcamp derzeit das ein oder andere Detail über den gemeinsamen Ex-Mann zum Besten ! Man darf also gespannt sein.