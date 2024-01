So hat Komiker Bülent Ceylan seine Tochter aufgeklärt: "Ist die Mama ein 3D-Drucker?"

Leipzig - Auf der Bühne hat Komiker Bülent Ceylan (48) eine große Klappe und kennt fast keine Tabus. Wenn es aber um seine Familie geht, kommt der gebürtige Mannheimer manches Mal ins Stottern - oder fängt gleich mit dem Singen an.

Kann nicht nur Witze erzählen, sondern auch singen: Entertainer Bülent Ceylan (48). © Jason Harrell/dpa

Im MDR-Riverboat erzählte der Papa von insgesamt vier Kindern, wie er seine kleine Tochter zum Thema "Sex" aufzuklären versuchte. Diese wollte nämlich beim Mittagstisch wissen, wie Babys entstehen.

"Leute, wisst ihr, ich erzähle auf der Bühne lauthals über Sex. Aber in diesem Moment druckse ich herum und ich weiß noch ganz genau, was ich gesagt habe: Der Papa hat die Mama lieb und dann drückt er bei der so ein bisschen rum und dann kommt da ein Baby raus.

Und wisst ihr, was meine Tochter mich gefragt hat, kein Witz: Ist die Mama ein 3D-Drucker? Dann habe ich gesagt: Ja, genau! Und wer will noch Pommes?", berichtete Bülent mit einem Schmunzeln.

Sowohl seine Kinder, als auch seine Frau hielt der Comedian mit der Vorliebe für Rock- und Metalmusik für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit raus.

Auf seinem ersten veröffentlichten Album "Ich liebe Menschen" wurden seine Liebsten aber gleich mehrmals zum Inhalt der Lieder - so auch in der gefühlvollen Ballade "Wohin du gehst", die er seiner Tochter widmete.