So viel Poledance-Training steckt hinter Claudia Schmutzlers "SOKO Leipzig"-Rolle

Leipzig - Schon bald wird Kult-Schauspielerin Claudia Schmutzler in der Krimiserie " SOKO Leipzig " über die Bildschirme flimmern. Im " Riverboat " sprach die 57-Jährige über ihre besondere Rolle.

So erzählte sie im "Riverboat", dass sie auf Instagram ein paar Poledance-Videos aus ihren eigenen Trainingseinheiten veröffentlicht hatte und daraufhin von einer begeisterten SOKO-Produzentin kontaktiert worden war.

In der SOKO-Folge "Ich sehe dich" (13. Oktober, 21.15 Uhr bei ZDF) spielt sie eine Poledance-Lehrerin , die von ihrem Exfreund gestalkt wird. Und ihr Beruf kommt nicht von irgendwoher, sondern ist inspiriert von Claudias wirklichem Hobby!

Dieser Sport habe ihr vor einigen Jahren außerdem dabei geholfen, aus einer Lebenskrise herauszukommen und ihren Geist zu stärken. Gemeinsam mit ihrer Therapeutin und ihrem Mentor hatte sie eine Strategie erarbeitet - die erfolgreich war.

So beschrieb sie: "Das Poledancing war eine Challenge, wieder in meinen Selbstwert als Frau zu kommen." Heute hilft sie anderen Frauen bei Coachings dabei, selbstbewusster zu sein. Dabei zählt für Claudia vor allem ein Gleichgewicht zwischen Stärke und Verletzlichkeit: Nach außen hin wirkt sie stark, trägt aber viele Gefühle in sich. "Ich traue mich, das zu zeigen."

Die komplette "Riverboat"-Folge mit allen Gesprächen seht Ihr in der MDR-Mediathek.