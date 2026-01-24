So wurde Andreas Kieling unbeabsichtigt zum Beschützer einer wilden Bärenfamilie

Leipzig - Andreas Kieling (66) gilt als einer der bekanntesten Dokumentarfilmer Deutschlands und verbrachte einen Großteil seines Lebens in der Wildnis. Im " Riverboat " verriet der 66-Jährige nun, wie er auf einer Expedition unbeabsichtigt zum Beschützer einer Bärenfamilie wurde.

Andreas Kieling (66) war am Freitag im "Riverboat" zu Gast. (Archivbild) © IMAGO / STAR-MEDIA

"Wie bist du auf den Bären gekommen?", fragte Moderator Matze Knop (51) den Dokumentarfilmer.

"Ehrlich gesagt habe ich drei Jahre gebraucht, um den Bären zu verstehen, von ihrem Wesen, ihrer Seele nach", erinnert sich Kieling. "Ich bin auch vorbelastet nach Alaska gegangen: Die sind gefährlich, menschenmordend, wenn du denen zu nah kommst, beißen sie dich."

Nachdem er sich zunächst den Eisbären gewidmet hatte, sei dann sei Interesse für Grizzlys gewachsen. "Es gab erstaunlich wenig Unfälle in all den Jahren", sagte Kieling zur Verblüffung der anderen Talkgäste. Schließlich war der Tierfilmer 2023 von einem Bären attackiert und schwer verletzt worden. "Ich bin eigentlich mit Bären extrem gut ausgekommen."

Eine Geschichte sei ihm jedoch bis heute besonders im Gedächtnis geblieben. Bei einem Dreh hatte sich eine Bärenmutter so sehr an seine Anwesenheit gewöhnt, dass sie sogar mit ihren Jungen Schutz beim ihm suchte.