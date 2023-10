Tanja Wedhorn spielte Krebs-Patientin: "Hab mich vor Beginn jeder Staffel durchchecken lassen"

Leipzig - Über vier Staffeln hinweg mimte Schauspielerin Tanja Wedhorn (51) die Hauptrolle der krebskranken Lehrerin Fritzie in der gleichnamigen ZDF-Serie. Die Rolle hat einiges von der Zweifach-Mutter aus Witten abverlangt, wie sie im MDR Riverboat berichtete.

Tanja Wedhorn (51) ist seit knapp 30 Jahren mit ihrem Mann zusammen. © Daniel Reinhardt/dpa

Durch ihre Rolle in "Fritzie - Der Himmel kann warten" hat Wedhorn sich vor allem eines zu Herzen genommen: die Vorsorge-Untersuchungen beim Frauenarzt.

"Jedes Mal vor Beginn einer Staffel habe ich mich beim Gynäkologen durchchecken lassen, um zu wissen, ich, Tanja, bin gesund. Aber ja, man braucht nach den drei Monaten Dreh etwas Zeit, es wieder abzuschütteln. Wir spielen ja jedes Mal die Endlichkeit", gestand der "Praxis mit Meerblick"-Star.

Eine Komparsin der Serie hatte ihr gegenüber sogar einmal Bedenken ob ihrer Rolle geäußert. "Zu mir hat einmal eine Komparsin gesagt: Finde ich mutig, dass Sie das machen. Sie wollte damit auch ausdrücken: Was, wenn es bei Ihnen durch Ihr Schauspiel dann auch auftritt, Sie sich so hineinversetzen, dass Sie auch erkranken? Dieses Gefühl hatte ich nie", so die 51-Jährige.

Die 4. Staffel, die seit dem 5. Oktober jeweils donnerstags immer ab 20.15 Uhr im ZDF läuft, wird die letzte Staffel der Serie sein.