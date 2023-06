Tanz-Juror und Bestseller-Autorin: Diese Gäste besuchen das "Riverboat"

"Let's Dance"-Urgestein Joachim Llambi (58) stattet dem "Riverboat" einen Besuch ab. © Rolf Vennenbernd/dpa-pool/dpa

Bei "Let's Dance" ist er für seine frechen Sprüche und knallharten Urteile bekannt und eckt gerne mal an. Dass er aber auch eine weiche Seite hat, die den ein oder anderen vielleicht überraschen könnte, zeigt Joachim Llambi (58) im "Riverboat".

Zumindest in Leipzig scheint sich der Wertungsrichter recht wohl zu fühlen, wird er doch an diesem Wochenende beim "Konsum Leipzig Dance Festival" als Trainer vertreten sein. Das Highlight, dem er beiwohnen wird: die "Night of the Dancing Stars" am Samstag.

Nicht minder bekannt ist Hera Lind (65), die ebenfalls im "Riverboat" zu Gast sein wird. Mit mehr als zwölf Millionen verkauften Büchern (zum Beispiel "Das Superweib") gehört sie zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autorinnen. Zudem hat sie sich als Sängerin und Fernsehmoderatorin einen Namen gemacht.

Begleitet wird die Schriftstellerin von Dieter "Dieto" Kretzschmar. Der gebürtige Dresdner hat eine bewegte Geschichte: Als Kind im Krieg floh er aus seiner brennenden Heimatstadt, in der DDR zog er dann zwei Fluchtversuche durch. Einmal machte er sich im Schlauchboot davon, ein anderes Mal im Diplomatenauto.

Kein Wunder also, dass sich Hera Lind dieser Wahnsinns-Storys angenommen und seine Lebensgeschichte in Form eines Tatsachenromans niedergeschrieben hat. Im "Riverboat" sprechen die beiden über das durch ihre Zusammenarbeit entstandene Buch "Mit dem Mut zur Liebe", das Anfang Mai erschien.