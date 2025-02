Tränen bei "Wochenshow"-Star Marco Rima im Riverboat: "Das rührt mich"

Ein unerwarteter Glücksfall: "Dann habe ich aber den zweiten Aufzug genommen und da hat mich das schönste Lachen der Welt mit dem Satz 'Hallo, ich kenne Sie' gegrüßt und ich dachte so, ja, vielleicht vom Fernsehen, aber das war nicht so, sie kannte mich als Freund einer Schauspielerin." Die Dame im Lift: seine zukünftige Ehefrau Christina.

Der Comedian erzählte daraufhin von einer schicksalhaften Begegnung - in einem Fahrstuhl. So sei der Schweizer am 17. Januar 2003 zu den Australian Open nach Melbourne geflogen "und habe dann einen Tag später die Liebe meines Lebens getroffen", berichtete der 63-Jährige.

Marco Rima (3.v.l.) wurde neben Anke Engelke, Ingolf Lück und Bastian Pastewka in der SAT.1-"Wochenshow" berühmt. © Horst Ossinger/dpa

So kam die im Publikum sitzende Ehefrau ebenfalls zu Wort: "Ich habe ihn ein Jahr zuvor beim Tennisturnier Rothenbaum gesehen, kannte ihn auch nicht, ich habe nur gesehen, wie er den Geburtstag seiner damaligen Freundin so wunderbar gefeiert hatte, dass ich so dachte, genau so einen Mann wünsche ich mir."

Dabei habe sie den ihr unbekannten Herren beobachtet, wie er mit Tanz, Gesang, Blumen und Kerzen mit seiner damaligen Partnerin deren Ehrentag zelebrierte.

Und Monate danach sei sie eben genau diesem Unbekannten wieder begegnet: "Ich muss sagen, Manifestation funktioniert, weil genau dieser Mann ein Jahr später im Aufzug vor mir stand."

Irgendwann fragte Moderatorin Kim Fisher (55) dann plötzlich: "Hast du gerade Tränen in den Augen, Marco?" Der Schauspieler konnte darauf nur antworten: "Das rührt mich."

