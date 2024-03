Tränen vor laufender Kamera: Wie Marijke Amado Janine Kunze zum Weinen bringt

Leipzig - Kaum zu glauben, Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze wird in der kommenden Woche 50 Jahre alt. Geht sie sonst so souverän durchs Leben, scheint dieser Umstand für sie selbst aber gar nicht so leicht zu ertragen zu sein. Warum das so ist, erzählt sie (mit einem Augenzwinkern) im MDR-"Riverboat".