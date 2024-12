Riverboat weg vom Fenster! Stattdessen flimmern diese Talkmaster über die Mattscheibe

Leipzig - " Riverboat "-Fans aufgepasst, Ihr müsst jetzt stark sein: Eure Lieblings-Talkshow geht erst einmal in die Weihnachtspause. Am heutigen Freitagabend gibt es aber immerhin Ersatz.

Damit geht das "Riverboat" erst einmal in die Weihnachtspause. Doch ganz verzichten müsst Ihr nicht, ab kommender Woche laufen freitags zur gewohnten Sendezeit die Klassiker der beliebten Talkshow .

Wer sich auf die Kultsendung mit Kim Fisher (55) und Co. gefreut hat, schaut in die Röhre. Getalkt wird zu später Stunde aber trotzdem.

Mit brandneuen Folgen geht es voraussichtlich am 24. Januar weiter. In der ersten Show nach dem Jahreswechsel begrüßt Kim Fisher zusammen mit Joachim Llambi (60) wieder zahlreiche unterhaltsame Gäste, wie sie schon am Ende der letzten Sendung verriet.