Wie im "Tatort": Joe Bausch führte Dialog mit seinem toten Vater am Krankenhaus-Kühlfach

Joe Bausch (71) in seiner Rolle als "Tatort"-Rechtsmediziners Dr. Joseph Roth. © WDR/Martin Valentin Menke

Im MDR-Riverboat berichtete Bausch von den letzten Momenten, die er mit seinem bereits totem Vater teilte. Dieser war nach seinem Tod in einem Kühlfach in genau dem Krankenhaus aufgebahrt, in dem sich der Mediziner zu diesem Zeitpunkt in der Ausbildung befand.

"Das allerletzte Gespräch mit meinem Vater war wie eine ikonische Szene im Tatort: Ich habe ihn aus dem Kühlfach gezogen und einen langen inneren Dialog mit ihm gehalten und alles mit ihm besprochen, was ich zeitlebens nicht geschafft habe, mit ihm zu besprechen", erinnerte sich der Schauspieler.

Die Beziehung zu Papa Bausch war nicht immer leicht gewesen - lange hatte der Sohn um die Anerkennung und Liebe seines Vorbildes gekämpft.

"Als ich dann tatsächlich Arzt geworden bin, wollte ich etwas Offenes klären. Ihm sagen, dass ich es neben dem Theater spielen geschafft habe, Arzt zu werden. Ich wollte ihm das sagen und fragen: Vielleicht hätte ihn das jetzt stolz und glücklich gemacht", so Joe Bausch traurig.