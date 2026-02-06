Wochenlange Sendepause: Deshalb fliegt das Riverboat aus dem Programm

Leipzig - Freitag ist " Riverboat "-Tag - normalerweise. Nicht nur in dieser Woche müssen die MDR-Zuschauer aber auf ihre Lieblings- Talkshow verzichten. Es ist der Beginn einer dreiwöchigen Pause.

Kim Fisher (56) und ihre Co-Moderatoren haben Sendepause. © MDR/Stephan Flad

Dieser Freitagabend steht ganz im Zeichen eines Mega-Events, das auch in diesem Jahr wieder in Dresden stattfindet: Der SemperOpernball, einer der größten Opernbälle Europas, wird ab 20.15 Uhr live im MDR übertragen, weshalb das "Riverboat" weichen muss.

Dabei übernehmen zwei die Moderation, die erst vergangene Woche auf den Talksesseln in Leipzig Platz genommen haben: Annika Lau (46) und Joachim Llambi (61). An ihrer Seite ist außerdem Marco Schreyl (52).

Das diesjährige Motto lautet: "Film ab! Elegant. Emotional. Einzigartig."

Erwartet werden prominente Gäste wie die Schauspieler Iris Berben (75) und Christian Friedel (46), zudem wird Sänger Sasha (54) als Dick Brave auf der Bühne stehen.