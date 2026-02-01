Peinlicher Versprecher: Moderatorin macht SIE zum Mann

Leipzig - Ups, das war kurz unangenehm: In der MDR-Talkshow "Riverboat" hat Kim Fisher (56) einen weiblichen Gast männlich angesprochen - und ihren Fehler nicht mal selbst gemerkt.

Dr. Carsten Lekutat und sein Sohn... äh, seine Tochter Lara. © IMAGO / STAR-MEDIA

Anschließend an ein vorangegangenes Gespräch über Geister wandte sich Fisher in der aktuellen Sendung an Mediziner Dr. Carsten Lekutat (55, moderierte bis Ende 2023 den MDR-Ratgeber "Hauptsache gesund") und seine Tochter Lara.

"Ihr zwei seid ja heut nicht da, um über Geister zu reden. Aber ich freue mich sehr, dass Carsten Lekutat heute mit dir, Lara, zusammen da ist", begann die 56-Jährige. Um abzuschließen mit: "Ihr seid zufälligerweise auch verwandt miteinander: Vater und Sohn."

Der überrumpelten Lara war der Schock ins Gesicht geschrieben, das Gelächter anschließend groß. Kim Fisher war ihr Fauxpas durchaus peinlich. Nachdem sie sich die Hände vors Gesicht hielt, fing aber auch sie an zu lachen: "Ich schwöre: Wenn ihr nicht gelacht hättet, ich hätte das gar nicht gemerkt."

Für das Vater-TOCHTER-Gespann ist es eine Premiere, zusammen in einer TV-Show zu sitzen. "Wir waren öffentlich noch nie zusammen irgendwo", bestätigt Lara, die aktuell Jura in der Schweiz studiert und ihren Vater bisher nur Backstage ins Riverboat begleitet hatte.