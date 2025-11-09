Dieses Verhalten von Ostdeutschen macht Wolfgang Thierse wütend und traurig

Leipzig - Er gilt nach wie vor als eine der wichtigsten Stimmen Ostdeutschlands: SPD -Politiker und Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. In der MDR-Talkshow " Riverboat " sprach der 82-Jährige zwei Tage vor dem 9. November, dem Tag des Mauerfalls, nun über den Zustand der Wiedervereinigung und das Selbstbild der Ostdeutschen .

Wolfgang Thierse (SPD, 82) war von 1998 bis 2005 Präsident des Deutschen Bundestages und im Anschluss bis 2013 dessen Vizepräsident. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

"Sehen Sie das immer noch so, dass die Wiedervereinigung eine Erfolgsgeschichte ist?", fragt Moderator Joachim Llambi (61) den Politiker.

"Ja, ohne dabei zu übersehen, wie viele Probleme es immer noch gibt, wie viel Ärger und welche Differenzen", antwortet der 82-Jährige. "Aber was mich ärgert und richtig wütend oder sagen wir mal traurig macht, ist, dass allzu viele Ostdeutsche nicht wahrnehmen können oder wollen, was sie in diesen 35 Jahren zustande gebracht haben."

Die dramatischen Veränderungen der Wendezeit und darüber hinaus hätten die Menschen zwar vor immense Herausforderungen gestellt. "Aber es ist doch viel passiert: Die meisten haben es bestanden."

Dass diese Erfolgsgeschichte jedoch nicht zu einer positiven Selbstwahrnehmung geführt habe, beschäftige ihn sehr, so der erste aus Ostdeutschland stammende Bundestagspräsident: "Wir haben so viel geschafft und neu aufgebaut!"