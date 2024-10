Zu DDR-Zeiten: Wie ein späterer "Lindenstraßen"-Star aus dem Osten bei Udo Jürgens aufwachte!

Schauspielerin Manon Straché (64) ist mal bei Udo Jürgens (†80) aufgewacht - im Riverboat hat sie von der besonderen Begegnung zu DDR-Zeiten berichtet. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Es gab ja einen, der wäre gerade 90 Jahre alt geworden, der großartige Udo Jürgens. Und den hast du auch mal auf einer deiner zahlreichen Tourneen kennengelernt und da gibt es natürlich eine Geschichte", verkündete Moderator Matze Knop (49) am Freitagabend im Leipziger MDR-Studio: "Ihr seid mal gemeinsam im Bett gelandet."

Doch Straché widersprach sofort vehement: "Nein! Ich in seinem Bett, aber er war nicht dabei." Und erzählte die ganze Geschichte hinter dieser Übernachtung: Im Jahr 1987 oder 1988 sei der spätere "Lindenstraßen"-Star aus der DDR zu einem Gastspiel in die Schweiz gereist. Dabei sei sie in einem Züricher Restaurant zufällig auf den berühmten Sänger getroffen. "Und ich so: Herr Jürgens, Udo, kann ich mal bitte, ich komme aus der ... Leipzig, hier ... - mir fiel DDR nicht ein", erinnerte sich die 64-Jährige.

"Und dann hat der gesagt: 'Moment mal, was? Wo kommt ihr her?'", so Straché weiter. Nach einer Unterhaltung und einem Foto habe Jürgens dann erklärt: "Er macht noch eine Party. Da habe ich gesagt, da muss ich mit - das war aber verboten, es war ja noch so tiefster Osten und da dachte ich mir, wir haben einen Kollegen, der war Genosse, den nehme ich mir mit."

Gesagt, getan: "Ich dachte, wenn ich die sozialistische Einheitspartei mitnehme, kann mir nichts passieren."