Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich über "60 ist das neue 40": "Ich hasse nichts mehr"

Leipzig - "Älter werden ist wie jung sein, nur krasser" heißt der Titel des neuen Buches von Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich (62) und der Name ist Programm. Zu Gast im " Riverboat " sprach sie mit Moderator Matze Knop (50) ebenfalls übers Altern - und eine Sache, die sie dabei ganz besonders nervt.

Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich (62) war am Freitag zu Gast im "Riverboat". © IMAGO / STAR-MEDIA

Die Rede ist von Aussagen wie "40 ist das neue 30" oder "60 ist das neue 40".

"Ich hasse nichts mehr", gab die Autorin und Journalistin unumwunden in der Talkrunde zu. "Ich war ja mal 30, ich war mal 40 und jetzt bin ich 62 und das ist doch nichts Schlechtes."

Ginge es nach ihr, sollte 60 schlichtweg 60 sein. "Ich finde, das macht auch gleich so einen Druck, wenn man irgendwie als 60-Jährige auch noch aussehen muss wie 40. Wie endet das denn? Bin ich irgendwann in der Seniorenwohnanlage und soll mit 93 noch so aussehen wie 72? Das finde ich anstrengend. Sagt man dann immer noch: 'Guck mal, die Hannelore, die ist fett geworden'? Kann man da nicht mal aufhören?!"

Fröhlich plädierte dafür, mit dem Alter viel mehr auf Entspannung zu setzen.