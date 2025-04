Tierfilmer Andreas Kieling über den Wolf: "Wir sind da sehr empfindlich"

Zu Gast im Riverboat wurde Tierfilmer Andreas Kieling zu unserem Umgang mit dem Wolf gefragt - und erklärte, was seiner Meinung nach das größte Problem ist.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Er hat bereits mit einem Bären ein Bad genommen und den Biss einer Schwarzen Mamba überlebt: Andreas Kieling (65) ist als Dokumentarfilmer den Tieren so nah wie kaum ein anderer. Zu Gast im "Riverboat" wurde der Abenteurer nun zu unserem Umgang mit dem Wolf gefragt - und erklärte, was seiner Meinung nach das größte Problem an der Debatte ist.

Zu Gast im "Riverboat" wurde Dokumentarfilmer Andreas Kieling (65) über den Umgang der Deutschen mit dem Wolf gefragt. Selbst jemand, der bereits von Bären angegriffen wurde, hatte wahrscheinlich schon leichtere Aufgaben. © imago/Star-Media Das Thema ist aktuell wieder hochpräsent, denn wie am Freitag bekannt wurde, will die neue Bundesregierung aus Union und SPD den Wolf zum Abschuss freigeben, hat dies sogar in ihrem Koalitionsvertrag festgesetzt. Das Ziel: ein besserer Schutz für Schafe, Ziegen und Pferde. Tierschutzverbände wie beispielsweise der Naturschutzbund Nabu sehen darin eine Scheindebatte, die lediglich eine Problemlösung vortäuschen solle. "Eine Bejagung des Wolfes wird nichts daran ändern, dass Herdenschutz weiterhin notwendig sein wird", sagte Nabu-Sprecherin Katrin Jetzlsperger gegenüber der "Berliner Zeitung". Und was sagt der Dokumentarfilmer? Genau das wollte Moderatorin Kim Fisher (55) herausfinden und konfrontierte Kiesling mit dem Vorstoß. Riverboat "Das wird in der gesamten Medizin vergessen": Grönemeyer-Bruder klärt über Macht des Rückens auf Für den Tierfilmer sollte der Abschuss eines Tieres immer die letzte Instanz sein. "Es gibt genug andere Möglichkeiten, da erfolgreich einzugreifen", sagte Kieling.

Andreas Kieling: "Der Anteil an Nutztieren, die der Wolf reißt, ist minimal"