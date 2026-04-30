Christian K. Schaeffer verlässt "Rosenheim-Cops" nach 20 Jahren: "Zeit, die Schürze abzulegen"

München - Über zwei Jahrzehnte hinweg verkörperte Christian K. Schaeffer (60) den "Times Square"-Wirt Ignaz "Jo" Casper bei den " Rosenheim-Cops ". In der 26. Staffel wird er nicht mehr dabei sein.

"Times-Square"-Wirt Jo (Christian K. Schaeffer, 60) wird in der 26. Staffel "Die Rosenheim-Cops" nicht mehr zu sehen sein. © Markus Sapper/ZDF

"Nach 20 Jahren ist es Zeit, die Schürze abzulegen", schrieb der Schauspieler auf Facebook.

"Die Zeit bei 'Die Rosenheim-Cops' war für mich weit mehr als nur ein Job. Sie hat mich über viele Jahre begleitet und geprägt – mit Momenten und Begegnungen, die ich nicht missen möchte."

Für ihn sei jetzt aber der Zeitpunkt gekommen, neue Wege zu gehen. "Ich freue mich sehr auf kommende Projekte, neue Herausforderungen und darauf, mich künstlerisch weiterzuentwickeln – als Schauspieler und vor allem als Musiker."

Christian K. Schaeffer verfolgt neben der Schauspielerei eine Karriere als Swing-Sänger. 2018 brachte er sein erstes Album mit Titeln von Frank Sinatra heraus.

Neben Schaeffler verlässt auch Isabel Mergl (53) die ZDF-Serie. Sie spielte seit 2011 die Rolle der Kriminalhauptkommissar-Ehefrau Hilde Stadler.