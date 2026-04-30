"Nach zwanzig Jahren ist es Zeit": Der Wirt verlässt die "Rosenheim Cops"

München - Die " Rosenheim Cops " verlieren eine ihrer bekannten Figuren: Der in der Rolle des Wirts "Jo Caspar" auftretende Christian K. Schaeffer scheidet aus dem Personal der ZDF-Serie aus, wie der 60 Jahre alte Schauspieler auf Instagram schreibt.

Christian K. Schaeffer (60), den Rosenheim-Cops-Fans besser als "Jo Caspar" bekannt, wird die Serie verlassen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Nach zwanzig Jahren ist es Zeit, die Schürze abzulegen."

Der gebürtige Münchner deutete seine Zukunftspläne nur an: Er freue sich darauf, sich weiterzuentwickeln, als Schauspieler "und vor allem als Musiker".

Schaeffer ist laut seiner Webseite studierter Musiker mit Ausbildung Klavier und Gesang.

Er tritt seit einigen Jahren als Sänger mit Swing-Ensembles auf.

In der Presse wurde er deswegen bereits zum "Sinatra von München" gekürt.