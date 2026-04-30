"Nach zwanzig Jahren ist es Zeit": Der Wirt verlässt die "Rosenheim Cops"

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Der in der Rolle des Wirts "Jo Caspar" auftretende Christian K. Schaeffer scheidet aus dem Personal "Rosenheim Cops" aus.

Von Carsten Hoefer

München - Die "Rosenheim Cops" verlieren eine ihrer bekannten Figuren: Der in der Rolle des Wirts "Jo Caspar" auftretende Christian K. Schaeffer scheidet aus dem Personal der ZDF-Serie aus, wie der 60 Jahre alte Schauspieler auf Instagram schreibt.

Christian K. Schaeffer (60), den Rosenheim-Cops-Fans besser als "Jo Caspar" bekannt, wird die Serie verlassen.
Christian K. Schaeffer (60), den Rosenheim-Cops-Fans besser als "Jo Caspar" bekannt, wird die Serie verlassen.  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Nach zwanzig Jahren ist es Zeit, die Schürze abzulegen." 

Der gebürtige Münchner deutete seine Zukunftspläne nur an: Er freue sich darauf, sich weiterzuentwickeln, als Schauspieler "und vor allem als Musiker".

Schaeffer ist laut seiner Webseite studierter Musiker mit Ausbildung Klavier und Gesang.

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Er tritt seit einigen Jahren als Sänger mit Swing-Ensembles auf.

In der Presse wurde er deswegen bereits zum "Sinatra von München" gekürt.

Die Rosenheim-Cops würden – so schreibt er weiter – für ihn immer einen besonderen Platz behalten. Bei den Rosenheim Cops war er seit 2006 dabei. Ausgestrahlt wird die Serie seit 2002.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

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