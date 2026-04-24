"Rosenheim-Cops"-Revolution: Stockl-Nachfolgerin Sarah Thonig überrascht von Reaktion

München - Nach elf Jahren bei der ZDF-Serie " Die Rosenheim-Cops " verändert sich die Rolle von Sarah Thonig (34) grundlegend: Die herzlich-freche Empfangsdame Christin Lange wird zur Sekretärin im Polizeikommissariat befördert – und bekommt deutlich mehr Sendezeit. So nimmt die Schauspielerin den Wandel bislang wahr.

Die "Rosenheim-Cops"-Zuschauer werden Christin Lange (Sarah Thonig, 34, r.) künftig deutlich öfter sehen. © ZDF/Bojan Ritan

Mit dem gestiegenen öffentlichen Interesse habe die Münchnerin nicht gerechnet. "Ich bin nur froh, dass diese Entscheidung vom Publikum so herzlich aufgenommen wurde", sagte die 34-Jährige der "Abendzeitung".

Als bekannt wurde, dass Marisa Burger (52) nach 25 Jahren in der Rolle der Kult-Sekretärin Miriam Stockl aus der Serie aussteigen wird, wünschte sich ein großer Teil der Fans Christin Lange als Nachfolgerin – und das ZDF hörte auf die TV-Zuschauer.

"Ich freue mich immer sehr auf die Dreharbeiten – und auf die neuen Aufgaben umso mehr", erzählte Thonig, die ihre Rolle nun nach so langer Zeit neu denken darf.

"Die Rolle darf ich ja bereits seit vielen Jahren spielen und es ist schön, sich mit ihr gemeinsam weiterzuentwickeln."

Wie genau das aussehen wird, ließ Sarah Thonig offen: "Das Schöne ist, dass es mir da ganz ähnlich wie 'Frau Lange' geht – für uns beide ist es ein neuer Schreibtisch. Ich glaube, das ergibt sich alles ganz natürlich."