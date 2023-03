"Rosenheim-Cops" ermitteln: Jo vom "Timesquare" in Mordfall verstrickt

Polizeihauptmeister Michi Mohr (Max Müller, 57, l.) gibt Kilian Kaya (Baran Hêvî, 36, M.) und Sven Hansen (Igor Jeftić, 51, r.) eine Zusammenfassung zum Mordopfer. © ZDF/Linda Gschwentner

Am Morgen nach der Abschlussveranstaltung der Messe in Rosenheim wird Bertram Zachenberg tot in seinem Hotelzimmer gefunden.

Rechtsmedizinerin Ela Atay (Sevda Polat, 36) wundert sich, dass sie Jo Caspar (Christian K. Schaeffer, 57) von "Timesquare" am Tatort begegnet. Ist er in den Fall verstrickt?

Die Kommissare Sven Hansen (Igor Jeftić, 51) und Kilian Kaya (Baran Hêvî, 36) nehmen die Ermittlungen auf. Zunächst fällt ihr Verdacht auf den Foodblogger Sören Lautenschläger (Konstantin Frolov, 36), der Streit mit dem Opfer gehabt haben soll.

Auch die Messehostess Chiara Greco (Bianca Hein, 47) rückt in den Fokus der Ermittlungen. Bei ihr wird eine große Menge Bargeld gefunden, die Zachberg vor seinem Tod von seinem Konto abgehoben hatte.

Machte Greco kurzen Prozess, um an das Geld zu kommen?