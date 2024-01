Neue Folge "Rosenheim-Cops": Toter Popstar, Stadler in der Zwickmühle

Rosenheim - Aufregung in Rosenheim: Der bayerische Popstar Schorsch Schöpfer liegt tot in seinem Hotelzimmer. Wer hat ihr auf dem Gewissen? Die " Rosenheim-Cops " ermitteln.

Die Ermittler nehmen außerdem die Influencerin Jana Serana (Souhaila Amade, 28) ins Visier. Sie hatte eine Affäre mit Schöpfer und hoffte dadurch auf einen Karrierebooster. Am Ende wurde die bitter enttäuscht - nahm sie dafür Rache?

Wie sich herausstellt, eckte Schöpfer mit seinen Starallüren immer wieder an. Auch der Chef eines Rosenheimer Trachtengeschäfts, Karl Mittermaier (Hans Stadlbauer, 78) war nicht gut auf den Sänger zu sprechen. Doch reicht das zum Mord?

Während die Lösung des Falls näher rückt, muss sich Stadler außerdem mit privaten Problemen herumschlagen: Er verheimlicht seiner Frau Hilde (Isabel Mergl, 51), dass er vergessen hat, seinen Smoking zum Kostümverleih zurückzubringen.

Doch am Rosenheimer Kommissariat bleibt kein Geheimnis lange verborgen. Können die Damen vom Empfang, Frau Grasegger (Ursula Maria Burkhart, 63) und Frau Lange (Sarah Thonig, 31) dem Kommissar in Not helfen?

Wie sich Stadler am Ende aus der Affäre zieht und wer der Mörder von Schorsch Schöpfer ist, sehen die Zuschauer am Dienstag um 19.25 Uhr im ZDF oder vorab in der ZDF-Mediathek.