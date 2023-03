"Rosenheim-Cops" auf Spurensuche: Was verbirgt sich hinter diesem Fund?

Am Tag vor seinem Tod soll Polling die Beziehung jedoch beendet haben. Wurde Frau Obermaier wütend und nahm an ihrem Ex Rache?

Polizeimeister Michi Mohr (Max Müller, 57, r.) bringt den Kommissaren einige Akten aus dem Haus des Opfers mit. © ZDF/Linda Gschwentner

Aus dem Haus des Opfers bringt Herr Mohr den Kommissaren eine ganze Kiste voller Akten. Ob sich darunter wichtige Informationen verbergen?

Während die Kommissare ermitteln, versucht Hilde Stadler (Isabel Mergl, 50) klammheimlich ein überteuertes Energiearmband einer Freundin bei Herrn Großleitner zurückzugeben.

Als Herr Stadler indes herausfindet, dass Hildes Freundin am Abend des Mordes einen Termin in der Praxis hatte, will er die Zeugin aus Passau ganz diskret befragen. Dabei ahnt er nicht, dass seine eigene Frau den Termin an ihrer Stelle wahrgenommen hat.

Indes nutzt Stadler seinen Passauer Kollegen Kilian Kaya (Baran Hêvî, 36), um mehr herauszufinden.

Wie der Fall endet, sehen die Zuschauer am heutigen Dienstag, dem 14. März, um 19.25 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.