Staffel-Start der "Rosenheim-Cops": Großes Jubiläum und Mord aus Eifersucht

Rosenheim - Ein erschlagener Hufschmied, ein betrogener Ehemann und ein Dirndl beschäftigen die " Rosenheim-Cops " in der 555. Jubiläumsfolge der ZDF-Erfolgsserie.

Die langjährige Klub-Präsidentin Dagmar Steinsdorf (Astrid Posner, 50) hat in diesem Jahr eine Herausforderin: Katrin Ehrentrau (Elmira Rafizadeh, 43). Geriet der Schmied beim Streit um den Thron zwischen die Räder? Beide Rivalinnen hätten ein Motiv, Kolbe umzubringen.

Was ist geschehen? Kommissar Anton Stadler (gespielt von Dieter Fischer, 53), Kollegin Sandra Hecht (Thekla Hartmann, 31) und die Aushilfsvertretung Astrid Schubert (Sophia Schiller, 29, bekannt aus " Sturm der Liebe ") ermitteln!

Die Präsidentschaftswahlen im exklusiven Reitclub "Hoheneck" werden von einem Mord abschattet: Der Hufschmied Hannes Kolbe liegt erschlagen in seiner Werkstatt.

Frau Stadler (Isabel Mergl, 51, r.) bespricht einen Zeitungsbericht mit den Damen vom Empfang, Frau Grasegger (Ursula Maria Burkhart, 63) und Frau Lange (Sarah Thonig, 32, M.). © ZDF/Linda Gschwentner,

Auch ein gehörnter Ehemann rückt in den Fokus der Ermittler: Arnold Gentzler (Christof Arnold, 54) könnte auf Kolbe eifersüchtig gewesen sein, denn der hatte wohl ein Verhältnis mit seiner Frau Eva (Sandra Bosch, 39).



Und was hat ein ominöser neuer Reitschüler mit dem Fall zu tun? Wie sich herausstellt, war er viel mehr an Kolbe und dessen Hufschmiede interessiert, als an den Pferden.

Im Rosenheimer Kommissariat kann man sich allerdings nicht nur auf den Fall konzentrieren. Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart, 63) vom Empfang und die Rosenheimer Landfrauen bereiten sich auf den 555. Geburtstag ihrer Schutzpatronin, der heiligen Irmtraut, vor.

Bei den Feierlichkeiten soll auch das Ehepaar Stadler mit von der Partie sein, doch Hilde (Isabel Mergl, 51) stellt mit Schrecken fest, das einer der Landfrauen plant, das gleiche Dirndl wie sie anzuziehen.

Wie der Fall ausgeht, sehen die Zuschauer am 1. Oktober 2024, um 19.25 Uhr im Zweiten, oder vorab in der ZDF-Mediathek.