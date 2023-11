"Rosenheim-Cops": Bekommt Frau Stockl endlich die Anerkennung, die sie verdient?

Doch auch Kreuzers Schwester Anna-Maria (Julia Urban, 51) rückt in den Fokus der Ermittler: Die Geschwister waren zerstritten, weil Kreuzer ihr ganzes Erbe verprasst hatte. Machte sie deshalb kurzen Prozess?

Er war nicht der einzige, den Kreuzer zur Kasse gebeten hatte: Auch der ehemalige Chef des Ermordeten, Rudi Brehm (Andreas Schwaiger, 51) musste an Kreuzer zahlen, weil er von dessen Schwarzarbeit wusste.

Dr. Baumgartner (Oliver Bürgin, 50) bedankt sich bei Frau Stockl (Marisa Burger, 50) für ihren Einsatz. © ZDF/Linda Gschwentner

Ein verschwundenes altes Buch scheint das letzte Puzzleteil zur Lösung des Falls sein. Was hat es mit dem Mord zu tun? Kulturdezernent Dr. Frank Baumgartner (Oliver Bürgin, 50) könnte bei der Aufklärung helfen.

Nicht zuletzt Frau Stockls (Marisa Burger, 50) Recherche ist es am Ende zu verdanken, dass die Ermittlungen in die richtige Richtung laufen.

Im Kommissariat beschäftigt man sich außerdem noch mit einem anderen kniffligen Fall: Im Stadtrat muss entschieden werden, welcher Künstler den Eingang des Stadtparks gestalten darf. Kommissar Hansen und "Times Square"-Chef Jo Caspar (Christian K. Schaeffer, 57) lassen sich zu einer Wette hinreißen.

Wer am Ende Recht behält und wer der Mörder von Kreuzer ist, erfahren die Zuschauer am Dienstag um 19.25 Uhr im Zweiten, oder bereits vorab in der ZDF-Mediathek.