Parfümeur in Duftlabor erschlagen: Haben die "Rosenheim-Cops" den richtigen Riecher?

Lahr hat sich wohl mit Kryptowährungen verspekuliert und das vor seiner Ehefrau Bettina (Deborah Müller, 41) geheim gehalten. Was die hingegen wusste: Lahr hatte eine Geliebte! Mordete die Ehefrau am Ende aus Eifersucht?

Frau Grasegger (Ursula Maria Burkhart, 62 l.) und Hausmeister Winkler (Steffen Wolf, 39 r.) bekommen überraschende Nachrichten. © ZDF/Linda Gschwentner,

Während die Kommissare der Lösung des Falls näher kommen, bekommt Hausmeister Hannes Winkler (Steffen Wolf, 39) Besuch von seinem Cousin Markus (Nicolas Wolf, 31) aus Berlin.

Winkler verabschiedet sich zum Kegeln mit Polizeihauptmeister Mohr (Max Müller, 58) und überlässt seinem Cousin sein Date: Frau Lange (Sarah Thonig, 31)!

Doch die Verabredung geht gründlich schief und Markus muss die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen.

Kann Marie Hofer (Karin Thaler, 58) Licht in den Fall bringen?

Was auf den Hausmeister zukommen wird und wer der Mörder ist, sehen die Zuschauer in einer neuen Folge "Rosenheim-Cops" am heutigen Dienstag um 19.25 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.