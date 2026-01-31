Stockl-Ära bei "Rosenheim-Cops" endet: Erste Hinweise auf den TV-Abschied der Kult-Sekretärin
Rosenheim - Fast ein Vierteljahrhundert lang prägte Marisa Burger (52) als Miriam Stockl die ZDF-Krimi-Serie "Die Rosenheim-Cops". Am 17. März wird es ein letztes Mal "Es gabat a Leich" heißen – die Kult-Sekretärin verlässt die Serie nach der 25. Staffel. Jetzt gibt es erste Hinweise darauf, wie Frau Stockl aus dem Drehbuch geschrieben werden könnte.
Achtung, Spoiler!
Aufschluss darüber gibt der Vorbericht zur vorletzten Episode mit dem Titel "Jagd auf Stockl". Wie der Titel bereits verrät, steht die Sekretärin in dieser Folge im Mittelpunkt.
"Die Kommissare Sven Hansen und Kilian Kaya ermitteln im Mordfall des Ingenieurs Konrad Metz, der im Hotel Thalhofer in seinem Zimmer leblos aufgefunden wurde", heißt es in der Serien-Vorschau.
Verdächtig: Der Ingenieur hatte sich vor seinem Tod mit dem Headhunter Thomas Ritter getroffen, der ihn nach Australien abwerben wollte.
Parallel dazu stolpert ausgerechnet Stockl ahnungslos in den Fall hinein: Auf einer After-Work-Party lernt sie einen charmanten Australier namens Tom kennen. Was sie nicht weiß: Hinter der sympathischen Fassade steckt Thomas Ritter selbst, der sie nach Australien abwerben möchte - und außerdem in den Mordfall verstrickt ist.
Es ist also gut möglich, dass die Stockl-Ära bei den "Rosenheim-Cops" mit einer Auswanderung nach Australien endet.
"Die Rosenheim-Cops": Ausstrahlungstermine im ZDF und in der Mediathek
Die vorletzte Folge der 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops" wird am 10. März im ZDF ausgestrahlt. Eine Woche zuvor ist sie bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.
Das große Staffelfinale läuft dann am 17. März 2026 im TV.
Titelfoto: ZDF/Linda Gschwentner