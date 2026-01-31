Stockl-Ära bei "Rosenheim-Cops" endet: Erste Hinweise auf den TV-Abschied der Kult-Sekretärin

Rosenheim - Fast ein Vierteljahrhundert lang prägte Marisa Burger (52) als Miriam Stockl die ZDF-Krimi-Serie " Die Rosenheim-Cops ". Am 17. März wird es ein letztes Mal "Es gabat a Leich" heißen – die Kult-Sekretärin verlässt die Serie nach der 25. Staffel. Jetzt gibt es erste Hinweise darauf, wie Frau Stockl aus dem Drehbuch geschrieben werden könnte.

Bevor der Headhunter Thomas Ritter (Kai Schumann, r.) wieder abreisen muss, übergibt er Miriam Stockl (Marisa Burger, l.) einen Strauß Blumen sowie einen Umschlag in beruflicher Sache. © ZDF/Linda Gschwentner

Achtung, Spoiler!

Aufschluss darüber gibt der Vorbericht zur vorletzten Episode mit dem Titel "Jagd auf Stockl". Wie der Titel bereits verrät, steht die Sekretärin in dieser Folge im Mittelpunkt.

"Die Kommissare Sven Hansen und Kilian Kaya ermitteln im Mordfall des Ingenieurs Konrad Metz, der im Hotel Thalhofer in seinem Zimmer leblos aufgefunden wurde", heißt es in der Serien-Vorschau.

Verdächtig: Der Ingenieur hatte sich vor seinem Tod mit dem Headhunter Thomas Ritter getroffen, der ihn nach Australien abwerben wollte.

Parallel dazu stolpert ausgerechnet Stockl ahnungslos in den Fall hinein: Auf einer After-Work-Party lernt sie einen charmanten Australier namens Tom kennen. Was sie nicht weiß: Hinter der sympathischen Fassade steckt Thomas Ritter selbst, der sie nach Australien abwerben möchte - und außerdem in den Mordfall verstrickt ist.

Es ist also gut möglich, dass die Stockl-Ära bei den "Rosenheim-Cops" mit einer Auswanderung nach Australien endet.