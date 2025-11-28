"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler über verstorbenen Kollegen: "Bei jedem Hofdreh denke ich an ihn"

München - Seit fast einem Vierteljahrhundert steht Karin Thaler (60) bei der ZDF-Serie " Die Rosenheim-Cops " vor der Kamera – lange Zeit Seite an Seite mit Joseph Hannesschläger , der 2020 im Alter von 57 Jahren den Kampf gegen den Krebs verlor.

Karin Thaler (60) denkt noch oft an ihren verstorbenen Serien-Kollegen. © Tobias Hase/dpa

"Bei jedem Hofdreh denke ich an ihn. Es gibt kein Fleckchen, an dem wir nicht gemeinsam zum Dreh oder privat saßen und miteinander gequatscht haben. Er ist sehr präsent für mich", erzählt Karin Thaler im Gespräch mit dem "Südkurier".

"Derzeit laufen im ZDF ja die Wiederholungen von früher. Da sehe ich ihn immer, wenn ich mal reinschaue."

Hannesschläger war wie Thaler von Beginn an bei "Die Rosenheim-Cops" dabei. Er spielte den Landwirt und Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer und sie seine Schwester Marie Hofer.

An einen Moment am Set mit ihrem verstorbenen Serien-Kollegen kann sich Thaler noch genau erinnern:

"Es gab eine Szene mit Marie und Korbinian auf dem Hof. Da ging es darum, dass Marie und Korbinian gehadert haben, ob sie den Hof nicht doch besser hätten verkaufen sollen. Joseph alias Korbinian sagte ganz melancholisch: 'Nein, der Papa hat immer gesagt, solange keiner von euch verheiratet ist …' – und in dem Moment merke ich, wie Joseph die Tränen kommen. Kurz zuvor war seine Mama verstorben."