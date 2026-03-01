Überraschende Wende bei den "Rosenheim-Cops"! Abschied von Frau Stockl auf Eis gelegt
Rosenheim - Eigentlich sollte Marisa Burger (52) in diesem Frühjahr das letzte Mal als Miriam Stockl bei "Die Rosenheim-Cops" zu sehen sein. Doch nun gibt es eine überraschende Änderung.
Wie die Produktion gegenüber der "Abendzeitung" mitteilte, werden die letzten Folgen mit der Kult-Sekretärin erst im Herbst 2026 ausgestrahlt.
Der Grund: Programm-Änderungen im ZDF während der olympischen Winterspiele.
Am 24. März läuft die letzte Folge der aktuellen "Rosenheim-Cops"-Staffel. Dabei handelt es sich um Episode 23. Insgesamt waren 25 Folgen für die 25. Staffel angekündigt. Die letzten beiden Episoden laufen also erst im Herbst. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.
Der Abschied von Marisa Burger wurde zwar längst abgedreht, aber wie Frau Stockl aus dem Drehbuch geschrieben wird, ist streng geheim.
Burger verriet gegenüber der "AZ" lediglich, dass ihre Rolle keinen Serien-Tod sterben wird und: "Frau Stockl darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat."
Marisa Burgers letzte Szenen: Emotionale Momente am Set von "Die Rosenheim-Cops"
Die finalen Dreharbeiten waren für die Schauspielerin sehr emotional. Schließlich verkörperte sie seit einem Vierteljahrhundert eine tragende Rolle. Mit ihrem Satz "Es gabat a Leich!" erreichte sie Kultstatus.
"Wir hatten eine wirklich schöne Abschiedsszene. Bei den Proben musste ich aber gedoubelt werden, denn ich konnte vor lauter Emotionen und Tränen einfach nicht spielen", erinnerte sich Burger. "Es wurde dann gesagt: 'Okay, wenn wir drehen, muss das bei der ersten Aufnahme im Kasten sein.'"
In der Folge "Jagd auf Stockl", die am 10. März ausgestrahlt wird, könnte es schon erste Hinweise auf den TV-Abschied der Kult-Sekretärin geben. Darin ermitteln die Kommissare Sven Hansen und Kilian Kaya im Mordfall des Ingenieurs Konrad Metz.
Verdächtig: Der Ingenieur hatte sich vor seinem Tod mit dem Headhunter Thomas Ritter getroffen, der ihn nach Australien abwerben wollte.
"Die Rosenheim-Cops": Wandert Frau Stockl nach Australien aus?
Parallel dazu stolpert ausgerechnet Stockl ahnungslos in den Fall hinein: Auf einer After-Work-Party lernt sie den charmanten Australier Tom kennen. Was sie nicht weiß: Hinter der sympathischen Fassade steckt Thomas Ritter selbst, der sie nach Australien abwerben möchte - und außerdem in den Mordfall verstrickt ist.
Endet die Stockl-Ära also eventuell mit einer Auswanderung nach Australien?
Titelfoto: ZDF/Linda Gschwentner