Überraschende Wende bei den "Rosenheim-Cops"! Abschied von Frau Stockl auf Eis gelegt

Rosenheim - Eigentlich sollte Marisa Burger (52) in diesem Frühjahr das letzte Mal als Miriam Stockl bei " Die Rosenheim-Cops " zu sehen sein. Doch nun gibt es eine überraschende Änderung.

Marisa Burger (52) hat sich dazu entschieden, die "Rosenheim-Cops" nach 25 Jahren zu verlassen. © ZDF/Linda Gschwentner

Wie die Produktion gegenüber der "Abendzeitung" mitteilte, werden die letzten Folgen mit der Kult-Sekretärin erst im Herbst 2026 ausgestrahlt.

Der Grund: Programm-Änderungen im ZDF während der olympischen Winterspiele.

Am 24. März läuft die letzte Folge der aktuellen "Rosenheim-Cops"-Staffel. Dabei handelt es sich um Episode 23. Insgesamt waren 25 Folgen für die 25. Staffel angekündigt. Die letzten beiden Episoden laufen also erst im Herbst. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Der Abschied von Marisa Burger wurde zwar längst abgedreht, aber wie Frau Stockl aus dem Drehbuch geschrieben wird, ist streng geheim.

Burger verriet gegenüber der "AZ" lediglich, dass ihre Rolle keinen Serien-Tod sterben wird und: "Frau Stockl darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat."