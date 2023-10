TV-Koch Rosin sieht rot und spricht Tacheles: "Schlag ins Gesicht"

Die aktuelle Folge führt Kabel Eins-Coach Frank Rosin (57) nach Berlin. © kabel eins

Am Donnerstag war der Gastro-Coach wieder in geheimer Mission unterwegs und machte in dem beliebten Szeneviertel voller kulinarischer Angebote Halt. Dort steckt Küchenmeister Michael Füssel (37) mit seinem Team in der Klemme. Seit 2022 betreibt er das "Linas", doch das Lokal kommt auf keinen grünen Zweig - obwohl Service, Ambiente und Essen in den Augen der Belegschaft stimmen.

Mit einem Undercover-Essen will Rosin herausfinden, warum die Gäste ausbleiben. Setzt etwa die starke Konkurrenz dem Restaurant zu?

Als sich der TV-Koch im Anschluss einen eigenen Überblick verschafft, bestätigen sich bei seinem Besuch die Erkenntnisse der Test-Esser. Ihm fehle "eine kulinarische Idee", stellt Rosin noch vor dem ersten Biss fest.

Auch nach dem Essen ändert sich sein Urteil nicht: "Geschmeckt hat es mir nicht und einen kulinarischen roten Faden finde ich auch nicht." Rosin sucht das Gespräch, benennt die Probleme und wäscht dem Team in jeder Hinsicht den Kopf: "Diese Speisekarte ist der Liebesbrief an deine Gäste, den du als Koch kulinarisch verfasst. Wenn du aber schon auf den Umschlag scheißt, dann werde ich den Rosenduft auf dem beschriebenen Blatt nicht riechen", donnert Rosin den Küchenmeister an.

"Diese Speisekarte ist ein Schlag ins Gesicht."