Stadt, Land, Suff: Wird auf dem Dorf wirklich mehr getrunken?

In der neuen Folge MDR "exactly" geht es um das Thema Alkoholkonsum unter anderem auf dem Dorf, in der Stadt und auf der Arbeit.

Von Tamina Porada

Leipzig - Alkohol zu trinken, gehört für viele Menschen in Deutschland zum Alltag. Aber was, wenn aus dem gelegentlichen Trinken eine Sucht wird? Und sind Menschen auf dem Dorf eher davon betroffen als Menschen in der Stadt? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich MDR "exactly" in einer neuen Folge.

Der erste Film von Daniel Tautz zum Thema Alkoholkonsum in Ostdeutschland hat mehr als eine Million Menschen erreicht. © MDR/Christian Uhlisch Der Reporter Daniel Tautz hat schon einmal zum Thema Alkoholkonsum recherchiert. Sein Film, der den Fokus auf Ostdeutschland legte, erschien 2022. Mittlerweile haben sich viele Leute bei ihm gemeldet, und es ist klar: Überall in Deutschland wird viel und gern Alkohol konsumiert. Vor allem auf dem Dorf soll man eher zum Glas oder der Flasche greifen als in der Stadt. Um herauszufinden, ob das stimmt, besucht Daniel Tautz mehrere Maifeste in der Börse in Sachsen-Anhalt und spricht mit den Menschen vor Ort. "Das erste Mal probiert, habe ich mit 13, 14", erzählt ihm der 15-jährige Max und fügt hinzu: "Aber andere auch schon mit 12." "Das liegt bei uns in den Genen" und "Das hat man hier so vorgelebt bekommen", sagen andere Maifest-Besucher. Dass daraus auch schnell eine Sucht wird, belegen Statistiken: Rund 1,6 Millionen Alkoholabhängige gab es laut dem Deutschen Ärzteblatt 2019.

Pit aus Magdeburg hat bereits 21 Entzüge hinter sich und wäre fast am Alkohol gestorben

Pit (l.) hat 21 Entzüge hinter sich und wäre fast gestorben. Auch sein Kumpel Thilo hat jahrelang gegen die Sucht gekämpft. © MDR/Daniel Tautz Daniel Tautz trifft auch Pit und Thilo aus Magdeburg. Beide haben mehrere Entzüge hinter sich und kämpfen sich durch ein nüchternes Leben. Zusammen mit dem Reporter besuchen sie Orte aus der Vergangenheit und sprechen über ihre Erfahrungen. Pit erzählt unter anderem, dass man durch den Alkoholkonsum in einer Art Teufelskreis endet. Immer wieder verliere man Freunde und Familie, werde depressiv und greife dann wieder zum Alkohol. Auch das Thema Alkohol im Job betrachtet Tautz näher. Sascha Hövelborn aus Eisenach erzählt ihm zum Beispiel, dass er im Job getrunken habe, um den Druck rauszunehmen. Als er nach der Krankheit bei seinem Job eine Fachstelle für Suchtprävention aufmachte, betreute er schnell 70 Fälle. Aber wie geht Feiern oder auch Dating ohne Saufen überhaupt? Auch darauf findet der Reporter eine Antwort und auch die jüngere Generation scheint die Lust an der Alltagsdroge zu verlieren.