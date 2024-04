Fan-Liebling kehrt zu "Rote Rosen" zurück und kommt ihrem Ex gefährlich nahe

Marvin und Charlotte können endlich ihre Sehnsucht in einem leidenschaftlichen Kuss entladen. © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kehrt Charlotte (gespielt von Malena Becker, 30) wieder zurück nach Lüneburg und sorgt damit für mächtig Durcheinander.

Vor rund einem Jahr hatte die kleine Schwester von Simon (Thore Lüthje, 31) die Stadt verlassen, weil sie für eine renommierte Mode-Schule in London die Zusage erhalten hatte. Mit ihrer Liebe Marvin (Maurice Pawlewski, 25) führte sie anfangs noch eine Fernbeziehung, doch die ging schnell in die Brüche.

Mittlerweile hat sich bekanntermaßen bei ihrem Ex so einiges getan. Auf der einen Seite hat Marvin sein Herz an Franka (Birthe Wolter, 42) verloren. Beide hatten sogar Nachwuchs erwartet, doch Franka verlor das ungeborene Kind. Die Beziehung gleicht mittlerweile einer Achterbahnfahrt. Und zum anderen ist da auch noch Leyla (Alinda Yamaci, 20).

Die damalige, schmerzhafte Trennung scheint Marvin, der als Kellner im Hotel "Drei Könige" arbeitet, gut überwunden zu haben. Als er allerdings nach ihrer Rückkehr auf Charlotte trifft, steht sein Gefühlsleben Kopf. Die beiden treffen unerwartet in ihrem Hotelzimmer aufeinander.