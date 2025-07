"Rote Rosen"-Star wird mit 47 zum ersten Mal Papa

Schauspieler Sebastian Deyle (47) und seine Freundin Pia erwarten Nachwuchs. © Screenshot/Instagram/sebastiandeyleofficial

Deyle hatte an einem Turnier der World Series of Poker in Las Vegas teilgenommen, war dort aber bereits in der zweiten Runde rausgeflogen. Der Ärger darüber dürfte aber schnell verflogen sein, denn auf den 47-Jährigen wartet in diesem Jahr noch ein ganz spezieller Moment.

Wie der Schauspieler bei Instagram mitteilte, erwarten er und seine Freundin Pia ein Kind. "Viele Grüße von uns Dreien", schrieb er zu einem Foto und ergänzte, "Was für ein Abenteuer…und irgendwas sagt mir, dass ist erst der Anfang! 🤣🥳 Ich freue mich auf jeden einzelnen Tag mit Dir!"

Gegenüber der Bild bestätigte Deyle die Schwangerschaft seiner Freundin. "Ja, das ist richtig, wir freuen uns riesig! Ich hatte ja schon letztes Jahr gesagt, dass ich mit Pia gerne eine Familie gründen möchte", sagte er. "Und natürlich könnten wir beide nicht glücklicher sein, dass es jetzt auch so schnell funktioniert hat – auch wenn ich natürlich schon ein bisschen die Hosen voll hab."

Für das Paar ist es das erste Kind. Es soll am 30. Oktober auf die Welt kommen. "Es wird also ein Halloween Baby", sagte Deyle.